Монсону поставили титановое бедро

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон прокомментировал свое состояние после операции по замене левого бедра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, врачи установили спортсмену титановую часть ноги. Несмотря на это россиянин намерен продолжать выходить в октагон.

"Сейчас я чувствую себя гораздо лучше уже хожу с использованием ходунка. В понедельник сразу после операции боль была достаточно сильно ощутима. Вмешательство состояло в замене моего левого бедра на искусственное титановое", - приводит слова бойца Sport24.

Монсон также рассказал о профессионализме врачей в клинике, где ему делали операцию.

"Доктора и медсестры были очень профессиональны, и я получил необходимую заботу о моем здоровье от настоящих экспертов. До операции я едва мог ходить, и я очень благодарен всему персоналу клиники, потому что моя жизнь значительно улучшится", - добавил он.

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