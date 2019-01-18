«Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании - ВИДЕО

18 января 2019 09:47

"Барселона" на своем поле провела ответный матч с "Леванте" в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Каталонцы победили во встрече со счетом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

В первом тайме Усман Дембеле оформил дубль в течение одной минуты. После перерыва Лионель Месси установил окончательный счет.

"Барселона" по сумме двух встреч (1:2, 3:0) вышла в четвертьфинал турнира. 

Кубок Испании. 1/8 финала

"Барселона" (Барселона) - "Леванте" (Валенсия) - 3:0 (2:0)

Голы: Дембеле, 30, 31. Месси, 54. 

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