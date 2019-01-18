«Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании - ВИДЕО
18 января 2019 09:47 194
"Барселона" на своем поле провела ответный матч с "Леванте" в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Каталонцы победили во встрече со счетом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
В первом тайме Усман Дембеле оформил дубль в течение одной минуты. После перерыва Лионель Месси установил окончательный счет.
"Барселона" по сумме двух встреч (1:2, 3:0) вышла в четвертьфинал турнира.
Кубок Испании. 1/8 финала
"Барселона" (Барселона) - "Леванте" (Валенсия) - 3:0 (2:0)
Голы: Дембеле, 30, 31. Месси, 54.
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