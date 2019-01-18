Азербайджанские клубы получили от УЕФА 20 млн евро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом отмечается в охватывающем 2017 год отчете Европейской футбольной структуры.

Этим результатом Азербайджан попал в "Toп-20" стран, клубы которых заработали наибольшее количество денег по результатам в еврокубках.

В общей сложности, в 2017 году 91% выделенных УЕФА азербайджанским клубам средств достались "Карабаху".

В отчете отмечается, что за этот период 59% дохода представителей Страны огней составили средства, поступившие от УЕФА.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook