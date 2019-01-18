В футболе могут изменить одно из самых основных правил

18 января 2019 23:30

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может пересмотреть наказание за случайную игру рукой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Решение может быть принято на заседании IFAB, которое пройдет в марте в Абердине.

По информации британского издания The Times, нарушение за случайную игру рукой будет наказываться лишь за пределами штрафной площади. Тем самым, пенальти может быть назначен лишь за умышленную игру в штрафной.

Возможное нововведение в правила должно исключить случайную игру рукой в нападении.

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