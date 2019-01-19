Будущий Роналду из Пакистана произвел фурор в соцсетях - ВИДЕО

7-летний мальчик из Пакистана произвел фурор на соцсетях своими удивительными навыками владения мячом.

Маленький пакистанец Исса Уллах Хан Мелазай на кадрах видеоролика демонстрирует т.н. чеканку мяча, тогда как его дядя Насар, снимающий ребенка на камеру мобильного телефона, считает вслух, сколько раз Иссе удастся подбросить мяч в воздух и не уронить его на землю.

Юный мусульманин из Белуджистана умудрился 221 раз подкинуть мяч за 2 с небольшим минуты, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.



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