Глава UFC заговорил о возвращении Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался по поводу амбиций ирландца Конора Макгрегора относительно чемпионского пояса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит MMA Junkie.

"Конор постоянно с нами на связи. Он горит идеей вернуться в UFC и вновь стать чемпионом", - отметил Уайт. Он также не обошел вниманием и тот факт, что действующий чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не считает, что Макгрегору стоит давать матч-реванш. "Конор готов с любым биться.... Даже если он не получит немедленного реванша, он выйдет в октагон с любым", - заключил Уайт.

18 января Макгрегор в социальных сетях отреагировал на презентацию нового дизайна чемпионского пояса. "ОК. Я возвращаюсь", - написал 30-летний боец.

17 января Нурмагомедов высказался о перспективах его второго боя с Макгрегором. По мнению 30-летнего бойца, в этом нет смысла. В окружении россиянина при этом имеются разные мнения - его тренер в США Хавьер Мендес, к примеру, хотел бы видеть второй бой между спортсменами.

7 октября 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора. Российский боец защитил чемпионский пояс. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием спортсменов, что повлекло за собой дисквалификацию со стороны Атлетической комиссии штата Невада. На сегодняшний день оба бойца отстранены от поединков на неопределенный срок.

Макгрегор был чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего в смешанных единоборствах он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

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