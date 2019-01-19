Олимпийские призеры выступят в Баку

Стали известны имена участников Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет в Баку 16-17 февраля. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

На этом Кубке мира, который носит характер квалификации на Олимпиаду в Токио, поведут борьбу такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розана Макленнан, Джейсон Буринет, Донг Донг, Гао Лей, Дмитрий Ушаков, Бриони Пейдж, Вицани Бенни. Зрители в Баку впервые смогут наблюдать в прямом эфире грандиозные выступления в Национальной арене гимнастики такого количества олимпийских призеров.

Кубок, в котором примут участие не только призеры Олимпийских игр, но и медалисты чемпионатов мира и Европы, уже обещает самую высокую конкуренцию.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдут восемь Кубков мира по батутной гимнастике, которые являются квалификацией на Олимпийские игры, два из которых будут проведены в Баку (2019, 2020).