Представлен мяч плей-офф раунда Лиги чемпионов - ФОТО

УЕФА представил официальный матч раундов плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов, которая стартует с 1/8 финала в феврале. Финал этого розыгрыша, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, состоится в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико" "Метрополитано" 1 июня, поэтому мяч украшен желто-красными цветами флага Испании.

Первые матчи пройдут с 12 по 20 февраля, ответные - с 5 по 13 марта. В них сыграют следующие пары:

"Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия);

"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия);

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "ПСЖ" (Франция);

"Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия Дортмунд" (Германия);

"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания);

"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия);

"Аякс" (Голландия) - "Реал" (Испания);

"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия).