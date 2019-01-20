Хабиб Нурмагомедов обратился с просьбой к главе UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к главе организации Дане Уайту с просьбой не расформировывать наилегчайший дивизион. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Дана, не будь глупцом. У этих парней есть семьи, которым нужны деньги", - написал Нурмагомедов в твиттере.