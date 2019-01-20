Хабиб Нурмагомедов обратился с просьбой к главе UFC
20 января 2019 14:42 191
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к главе организации Дане Уайту с просьбой не расформировывать наилегчайший дивизион. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
"Дана, не будь глупцом. У этих парней есть семьи, которым нужны деньги", - написал Нурмагомедов в твиттере.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19 января 23:27 24
Теймур Раджабов: Было бы неприятно снова не выиграть
19 января 19:27 16
Как "Зире" сыграл с румынским "Волунтари" - ВИДЕО
19 января 16:15 505
31-летний тренер "Хоффенхайма" установил рекорд Бундеслиги
19 января 16:04 467
Представлен мяч плей-офф раунда Лиги чемпионов - ФОТО
19 января 15:38 424
Олимпийские призеры выступят в Баку
19 января 13:52 476
Глава UFC заговорил о возвращении Макгрегора
14:29
Прогноз погоды на завтра
-
10:20 7 271
-
19 Янв. 18:40 3 594
-
19 Янв. 21:31 2 338
-
19 Янв. 21:15 2 217
-
19 Янв. 20:52 2 070