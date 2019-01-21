Марсело лишился места в основном составе «Реала»
21 января 2019 11:35 148
Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари лишил левого защитника Марсело места в стартовом составе из-за лишнего веса. Как сообщает El Transistor, 30-летний бразилец сейчас весит на 6 кг больше своей нормы. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
В последнем матче с "Севильей" (2:0) место Марсело занял Серхио Регийон. Марсело в этом сезоне из-за травм лишь семь раз выходил в стартовом составе сливочных в матчах Ла Лиги. По слухам, бразилец хочет покинуть "Реал" и перейти в "Ювентус".
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