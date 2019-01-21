Альваро Мората сменит "Челси" на "Атлетико"

Испанский нападающий Альваро Мората переходит из "Челси" в "Атлетико". Клубы уже согласовали аренду 26-летнего футболиста. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Воспитанник "Реала" Мората проведет в "Атлетико" остаток сезона. Кроме того, "Атлетико" может выкупить нападающего сборной Испании. Альваро перешел в "Челси" из "Реала" летом 2017 года. За полтора сезона испанец сыграл за "синих" 72 матча в которых забил 24 мяча.

Тем временем "Челси" готовится к подписанию контракта с аргентинцем Гонсало Игуаином. 31-летний нападающий "Ювентуса", находившийся в аренде у "Милана", уже попрощался товарищами по команде. В ближайшее время Игуаин отправится в Лондон.

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