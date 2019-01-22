Турецкие футболисты отметили победу боевым танцем - ВИДЕО
22 января 2019 09:31 97
Игроки сборной Турции U16 всей командой станцевали после победы над сборной Испанией (2:0) в финале Кубка Эгейского моря среди юношеских сборных 2003 года рождения.
Турецкие футболисты исполнили танец, похожий на ритуальный пляс новозеландских маори, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Нажмите на видео для просмотра:
21 января 14:34 323
Альваро Мората сменит "Челси" на "Атлетико"
21 января 13:47 453
Вратарь сборной Азербайджана может продолжить карьеру в Казахстане
21 января 13:41 873
Хабиб Нурмагомедов согласится на бой с Фергюсоном
21 января 13:34 393
Балотелли согласовал контракт с новым клубом
21 января 12:40 538
"Барселона" одержала седьмую подряд победу в чемпионате Испании - ВИДЕО
-
21 Янв. 12:57 6 927
-
21 Янв. 18:14 6 586
-
21 Янв. 18:49 5 773
-
21 Янв. 10:15 4 536
-
21 Янв. 18:57 4 390