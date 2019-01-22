Турецкие футболисты отметили победу боевым танцем - ВИДЕО

22 января 2019 09:31

Игроки сборной Турции U16 всей командой станцевали после победы над сборной Испанией (2:0) в финале Кубка Эгейского моря среди юношеских сборных 2003 года рождения.

Турецкие футболисты исполнили танец, похожий на ритуальный пляс новозеландских маори, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

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Убийственный танец юношей сборной Турции после победы над Испанией

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