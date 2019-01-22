Криштиану Роналду получил 23 месяца тюрьмы и штраф в 19 млн евро - ВИДЕО

Очередное скандальное дело о неуплате налогов футболистом в Испании дошло до суда и получило окончательную развязку. Экс-игрок мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду приговорен испанским правосудием к тюремном заключению и крупному штрафу.

Впрочем, многие эксперты считают, что Криштиану легко отделался: 23 месяца тюрьмы ему присуждены условно, а штрафные санкции в размере 19 млн евро для одного из самых богатых футболистов мира, что называется, "что слону дробина", передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Как уже сообщали Вести.Ru. португальцу предъявлено обвинение в неуплате налогов, якобы, с 2011 по 2014 год Роналду не отчислял деньги в казну Испании за заработок на имиджевых правах. Всего в указанный период он не доплатил налоговикам около 15 млн евро. При этом Криш ранее уже согласился с обвинениями и готов выплатить штраф.

Стоит напомнить, что дело Роналду - не первое в Испании на данную тему. Ранее были наказаны столь же жестко аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" и колумбийский форвард Радамель Фалькао, когда-то игравший за мадридский "Атлетико". Теперь в аналогичном правонарушении обвиняется и экс-хавбек "Реала" и сборной Испании Хаби Алонсо. Ему вменяются налоговые преступления в период с 2010 по 2012 год.

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