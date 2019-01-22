Рефери в чемпионате Мексики пересматривал VAR 8 минут - ВИДЕО

В рамках 3-го тура чемпионата Мексики по футболу в поединке между Гвадалахарой и Толукой произошел достаточно странный эпизод, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.

Голкипер домашней команды Рауль Гудиньо при счете 1:0 в пользу своей команды отбил удар, после чего мяч прокатился по линии ворот так, что невозможно было сходу точно определить был ли гол.

Арбитр поединка решил разобраться, воспользовавшись системой видеоповтора, однако этот процесс затянулся на 8 минут.

В результате рефери не засчитал гол. По итогу матча Гвадалахара одержала победу над Толукой со счетом 1:0.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

