Море по колено: Роналду покинул заседание суда с улыбкой
22 января 2019 17:18 140
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду с улыбкой на лице вышел из суда, где ему был вынесен приговор по делу о налоговых преступлениях. Об этом, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации The Guardian, футболиста приговорили к тюремному сроку в 23 месяца, который он, согласно законодательству Испании, будет отбывать условно. Нападающий также заплатит штраф в размере €19 млн.
Роналду прилетел на заседание в полностью черной одежде и нашел время для раздачи автографов болельщикам, собравшимся возле здания суда. После завершения процедуры игрок покинул судебное строение с улыбкой.
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