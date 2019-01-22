Море по колено: Роналду покинул заседание суда с улыбкой

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду с улыбкой на лице вышел из суда, где ему был вынесен приговор по делу о налоговых преступлениях. Об этом, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Guardian, футболиста приговорили к тюремному сроку в 23 месяца, который он, согласно законодательству Испании, будет отбывать условно. Нападающий также заплатит штраф в размере €19 млн.

Роналду прилетел на заседание в полностью черной одежде и нашел время для раздачи автографов болельщикам, собравшимся возле здания суда. После завершения процедуры игрок покинул судебное строение с улыбкой.

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