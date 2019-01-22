Де Брейне отказался от перехода в мадридский "Реал"

22 января 2019 20:48

Полузащитник футбольной сборной Бельгии и клуба английской премьер-лиги "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне отказался от потенциального перехода в стан мадридского "Реала". "Сливочные" надеялись с помощью хавбека усилить свою среднюю линию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Однако Де Брейне отказался от весьма престижного предложения, сообщает каталонское издание Don Balon.

Бельгийца, судя по всему, вполне устраивает его положение в команде Хосепа Гвардиолы. Пока испанский тренер "горожан" не разочаровался в игре полузащитника, во всяком случае, в конце декабря Де Брейне не было в списке игроков, потенциально стоящих из команды "на вылет".

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