Футболист за 300 тысяч официально перешел в «Нефтчи» - ВИДЕО

Греческий футболист Вангелис Плателлас официально перешел в "Нефтчи".

Как передает Day.Az, бакинский клуб выложил видео с новобранцем на своей странице в социальной сети.

Детали трансфера В.Плателласа пока не сообщаются.

Отметим, что последней командой 29-летнего В.Плателласа был греческий ОФИ. По информации греческой прессы, "Нефтчи" заплатил 50 тысяч евро за трансфер, с футболистом подписан полугодичный контракт с зарплатой 300 тысяч евро.

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