Усэйн Болт завершил футбольную карьеру - ФОТО

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт сообщил, что прекращает выступать в качестве футболиста за австралийский "Сентрал Кост Мэринерс", передает Day.Az со ссылкой на news.sportbox.ru.

- Это был хороший опыт, мне нравилось находиться в команде. Это было нечто иным относительно легкой атлетики, я по-настоящему получал удовольствие, пока выступал в команде, - сказал Болт. Слова спортсмена приводит портал Goal.com.

В августе 2018 года Болт подписал соглашение с клубом, согласно которому тренировался с командой и имел возможность заключить профессиональный контракт. В товарищеском матче "Сентрал Кост Мэринерс" ямаец отметился дублем. Также Болт принял участие в составе австралийской команды в одной встрече профессиональной футбольной лиги.

Напомним, что легкоатлетическую карьеру Болт завершил в 2017 году.

Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

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