Азербайджанская спортсменка поразила своим выступлением - ВИДЕО
24 января 2019 10:34 296
Фигуристка Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что осталась довольна своим выступлением.
За короткую программу спортсменка получила 59,95 балла.
Также она добавила, что у нее было "беспокойство" на официальных тренировках, но, выйдя на лед, она успокоилась. Кроме того, Е.Рябова поблагодарила болельщиков за поддержку.
"Поддержка чувствуется колоссальная, спасибо трибунам", - сказала она.
Отметим, что 24 января на лед выйдет другой представитель Азербайджана, 17-летний Владимир Литвинчев, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.
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