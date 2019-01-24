"Барселона" приобрела футболиста "Аякса"
Футболист голландского "Аякса" и сборной Нидерландов Френки де Йонг летом перейдет в "Барселону". Как сообщает пресс-служба испанского клуба, сумма трансфера составила €75 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Контракт полузащитника с "Барселоной" вступит в силу 1 июля 2019 года и будет рассчитан на пять лет. Дополнительные €11 млн амстердамский клуб может получить в качестве бонусов. Текущий сезон 21-летний де Йонг доиграет в "Аяксе".
Де Йонг является воспитанником клуба "Вилллем II", в котором и дебютировал в профессиональном футболе. За "Аякс" игрок выступает с 2015 года. В текущем сезоне он провел 28 игр в составе команды, отметившись четырьмя забитыми мячами. За сборную Нидерландов дебютировал в сентябре 2018 года и провел пять матчей.
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