Иско может уйти из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, 27-летний футболист попросит руководство клуба о трансфере, если главным тренером "Реала" останется Сантьяго Солари, при котором хавбек в последние месяцы потерял место в основном составе, передает Day.Az.

Сообщается, что у футболиста плохие отношения с 43-летним специалистом.

Интерес к Иско проявляют "Интер", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "ПСЖ".

Напомним, что Иско перешёл в "Реал" летом 2013 года из "Малаги". В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании (пять - в основном составе), стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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