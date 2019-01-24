Чемпион UFC избежал наказания за проваленный допинг-тест

Чемпион UFC в полутяжелом весе, американец Джон Джонс повторно провалил допинг-тест. Об этом сообщает MMA Fighting, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, проба Джонса, взятая 28 декабря перед поединком со шведом Александром Густафссоном, показала наличие в крови метаболитов туринабола. Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостер заявил, что Джонс не понесет наказания, так как у него выявили тот же препарат, из-за которого он уже был на 15 месяцев отстранен от спорта после провала допинг-теста в 2017 году.

Поединок Джонса с Густафссоном прошел 30 декабря 2018 года в Калифорнии, а допинг-тест американец сдал 28 декабря. Изначально бой должен был пройти в Лас-Вегасе, но из-за инцидента руководство UFC перенесло его в Лос-Анджелес. Джонс выиграл техническим нокаутом, став чемпионом организации в полутяжелом весе.

До этого боец отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Его последний поединок в UFC против американца Даниэля Кормье в 2017-м был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы. Бой завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде, однако руководство UFC лишило его титула после обнаружения запрещенного препарата.

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