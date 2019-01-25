У пятикратного олимпийского чемпиона обнаружили рак
25 января 2019 12:32 226
Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Натан Эдриан болен раком. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Американец рассказал, что после нескольких тестов врачи обнаружили у него злокачественную опухоль яичка. По словам Эдриана, рак был выявлен на ранней стадии, спортсмен уже начал лечение, и доктора дают позитивный прогноз. "В ближайшие недели я вернусь в воду и продолжу готовиться к Олимпиаде в Токио", - заявил пловец.
Эдриан становился олимпийским чемпионом пять раз. Одну золотую медаль он выиграл в Пекине-2008, две - в Лондоне-2012, еще две - в Рио-де-Жанейро-2016. Также в его активе олимпийское серебро и две бронзы. На чемпионатах мира Эдриан побеждал восемь раз.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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