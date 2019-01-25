«Высокомерный» Анри потерял контроль над «Монако»

Игроки "Монако" были недовольны стилем общения главного тренера Тьерри Анри, которого руководство клуба временно отстранило от работы. Об этом сообщает Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники, знакомые с ситуацией в клубе, рассказали изданию, что Анри вел себя "высокомерно" и не слушал мнения со стороны. Также он мог позволить себе высказывания, оскорблявшие футболистов. В частности, портал описывает такой случай: "Во время одного из матчей Анри сказал: "И этот человек стоит 10 миллионов евро?" Эту фразу услышали игроки, оставшиеся на скамейке".

В целом же поведение Анри и неоднозначные решения привели к тому, что он потерял контроль над командой и настроил против себя ряд игроков.

25 января француз был отстранен от работы с командой. Эта мера была названа временной: в клубе не определились с будущим Анри. К следующей игре монегасков будет готовить Франк Пасси.

"Монако" провел под руководством Анри 104 дня. За это время команда провела 20 матчей, в которых потерпела 11 поражений, пять раз сыграла вничью и лишь четырежды победила. В чемпионате Франции монегаски идут 19-ми (предпоследнее место), также команда вылетела из национального Кубка и Лиги чемпионов.

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