Месси вернется в сборную Аргентины по футболу

Нападающий испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси может сыграть за сборную Аргентины по футболу в товарищеском матче с командой Венесуэлы 22 марта. Об этом сообщает портал Goal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что Месси обсудил c президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией возможность своего возвращения в сборную страны. Их встреча прошла во время ответного матча Кубка Либертадорес, проходившего в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" (1:3).

После чемпионата мира - 2018 Месси взял паузу в выступлениях за национальную команду по крайней мере до конца 2018 года. На мировом первенстве в России сборная Аргентины дошла до стадии 1/8 финала, где уступила будущим победителям турнира французам (3:4). Месси второй раз прерывает карьеру в национальной команде - небольшой перерыв аргентинец делал в 2016 году после поражения в финале Кубка Америки от команды Чили. Всего нападающий сыграл 128 матчей в составе сборной, в которых забил 65 мячей.

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