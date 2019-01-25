Азербайджанские борцы завоевали три медали в Иране

В Иране завершился Кубок Тахти по греко-римской борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджан представляли 10 борцов, трое из которых завоевали медали. Азад Алиев (72 кг) проиграл в финале, а Зияд Зейналов (55 кг) и Ариф Нифтуллаев (97 кг) завоевали бронзовые медали.

В командном зачете Азербайджан стал вторым, набрав 134 очка. Первое место за Ираном (240). В турнире также принимали участие борцы Грузии, Кубы, Китая, Хорватии, Сербии, Армении и Палестины.

Азербайджан также представлял рефери Эльгюн Мамедов.