Рафаэль Агаев в финале турнира Премьер-лиги Karate1 в Париже - ФОТО
Член сборной Азербайджана по карате Рафаэль Агаев прошёл в финал турнира Премьер-лиги Karate1 в Париже.
Как сообщили Report в Национальной федерации карате Азербайджана, Агаев получил травму челюсти в середине второго боя, однако смог одержать победу в этом и в двух следующих поединках. Каратист получил ещё одно повреждение на лице в полуфинальном поединке, а в финале встретится с одним из фаворитов турнира Кеном Нишимура (Япония), передает Day.Az.
Ещё трое спортсменов Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг) и Нурана Алиева (50 кг) хоть и приняли участие в утешительных поединках, однако не смогли завоевать медалей.
Отметим, что сегодня в борьбу вступят ещё десять наших спортсменов. Итоговые результаты будут известны 27 января.
Сборная Азербайджана по карате принимает участие в турнире Премьер-лиги Karate1 в Париже.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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