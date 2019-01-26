Футболист забил фантастический гол - ВИДЕО

В матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" встретились "Ростов" и московский "Локомотив". Игра прошла в Дохе (Катар) на стадионе "Аспир-Центр" и завершилась победой "железнодорожников" в серии пенальти.

Счёт в матче открыл стал хавбек московской команды Дмитрий Баринов, отличившийся в начале второго тайма после передачи защитника Михаила Лысова. Через девять минут форвард "Ростова Видар Кьяртанссон восстановил равновесие в счёте, голевой пас отдал полузащитник Дмитрий Скопинцев, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

В серии пенальти игроки "Локомотива" реализовали четыре удара из пяти, в то время как футболисты "Ростова" промахнулись дважды, совершив такое же количество попыток.

Благодаря этой победе "Локомотив" (5 очков) занимает второе место в таблице товарищеского турнира в Катаре, "Ростов" (0) - третье.

В следующем матче команда Валерия Карпина 28 января встретится с "Зенитом", а подопечные Юрия Сёмина через день сыграют с московским "Спартаком".

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