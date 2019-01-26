Бойцы MMA залили октагон кровью - ВИДЕО
26 января 2019 12:12 78
Титульный бой турнира по смешанным единоборствам Z Promotions между канадцем Мэттом Дуаером и американцем Крисом Кертисом впечатлил болельщиков уровнем кровопролития. Day.Az со ссылкой на Lenta.ru передает видео с поединка, опубликованное в Twitter-аккаунте пользователя Caposa.
На ролике видно, что канвас октагона в крови, из-за чего ноги бойцов проскальзывают. У Дуаера при этом разбит нос. Пользователь Caposa сравнил происходящее с местом преступления.
Кертис одержал победу над Дуаером в пяти раундах судейским решением и завоевал титул чемпиона организации в полусреднем весе. После этого в активе бойца 20 побед и девять поражений.
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