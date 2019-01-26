13-летняя девочка выиграла чемпионат США по фигурному катанию
26 января 2019 17:43 161
13-летняя спортсменка Алиса Лю стала победительницей чемпионата США по фигурному катанию. Об этом сообщает Twitter фигурного катания США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Второе место на турнире заняла Брэди Теннелл.
Тройку сильнейших замкнула Мэрайя Белл, информирует твиттер фигурного катания США.
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