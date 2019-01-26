Адриен Рабьо может уже в январе перейти в "Тоттенхэм"

Хавбек футбольной сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Адриен Рабьо все же поменяет клубную прописку. Еще в начале зимы француза сватали в "Барселону", но там не сложилось. Тем не менее, и сам игрок, и "ПСЖ" готовы к расставанию. Адриен может перебраться в Англию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Руководству чемпионов Франции не удалось убедить 23-летнего Рабьо подписать новый контракт. Ранее сообщалось, что полузащитник конфликтует с менеджерами команды. И вот английская The Sun сообщила, что француз может перебраться уже до конца этого месяца в "Тоттенхэм Хотспур".

Контракт Рабьо с "ПСЖ" истекает летом 2019 года, поэтому клуб готов продать хавбека как можно быстрее, но, в то же время, хотел бы найти ему замену. Тем не менее, переговоры по трансферу француза идут и он обойдется лондонскому клубу в сумму от 21 до 23 млн евро.

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