"Милан" и "Наполи" сыграли вничью в матче чемпионата Италии - ВИДЕО

27 января 2019 11:33

"Милан" сыграл вничью с "Наполи" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на третьей добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник гостей Фабиан Руис.

В составе "Милана" дебютный матч провел польский нападающий Кшиштоф Пёнтек, который перешел из "Дженоа" в четверг. Он появился на поле на 71-й минуте, заменив Патрика Кутроне. В составе команды из Генуи он забил 19 мячей в 21 матче.

В турнирной таблице "Милан" занимает четвертое место, набрав 35 очков, "Наполи" с 48 очками идет вторым, уступая восемь очков лидирующему "Ювентусу", который свой матч проведет в воскресенье в гостях против "Лацио".

В следующем туре "Милан" 3 февраля в гостях сыграет с "Ромой", "Наполи" 2 февраля примет "Сампдорию".

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