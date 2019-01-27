В России состоялась официальная презентация футбольного клуба "Карабах" (Москва) - ФОТО - ВИДЕО

"Представьте себе, когда у нас были финансовые проблемы, мы сделали обращение через СМИ. С нами связались представители армянской диаспоры и сообщили, что они готовы оплатить все наши финансовые расходы, но название команды должно быть "Арцах".

Об этом в интервью Report сказал главный тренер футбольного клуба "Карабах" (Москва) Эльнур Велиев, передает Day.Az.

"Цель создания мною этой команды, в первую очередь, является представление и пропаганда Карабаха. Мы создали команду 10 января 2013 года. Мы стали победителями чемпионата Восточного дивизиона Москвы в том году, а также выиграли кубок. После этого у нас было много успешных выступлений. Мы просто не могли прогрессировать из-за финансовых трудностей".

Главный тренер отметил, что в настоящее время решены проблемы с финансированием и прошла официальная презентация команды. По его словам, главной целью участия "Карабаха" в професcиональной лиге является достойное представление Азербайджана.

Церемония презентации продолжилась наградами и художественной частью.

После официальной презентации первую игру в Национальной лиге России по мини-футболу "Карабах" сыграл против команды "Леби".

Нажмите на видео для просмотра:

