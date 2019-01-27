Азербайджанская дзюдоистка завоевала «золото» на Гран-при Тель-Авива - ВИДЕО

Шесть азербайджанских дзюдоистов выступили в третий день Гран-при Тель-Авива, передает Day.Az со ссылкой на kaspiy.az.



В весе до 90 кг Мамедали Мехтиев начал с победы над Ихласом Сетдаровым (Туркменистан), далее прошел Мохаба Эль Халаса (Канада) и вышел в четвертьфинал. Здесь он проиграл Йесперу Сминку (Голландия), а в утешительном поединке справился с Колтоном Брауном (США). В схватке за "бронзу" Мехтиев одолел Клена Кристофера Калжулаида (Эстония), поднявшись на пьедестал.



Турал Сафгулиев выиграл у Аату Лааманена (Финляндия), но затем потерпел поражение от Баса Ван Эмпелена (Голландия).



Эльмар Гасымов (100 кг) вышел на татами против Луки Кунсабо (Румыния). По ходу схватки наш атлет получил травму ноги и не смог продолжать поединок.



В категории +100 кг Шаин Гахраманов одолел на старте Франсиско Солиса (Чили), после чего уступил Якову Хаммо (Украина).



А Ушанги Кокаури выиграл у Даниэля Натеа (Румыния) и Александра Вахавяка (Беларусь), пробившись в полуфинал. На этой стадии он уступил Ору Сасону (Израиль), а в поединке за "бронзу" проиграл Антону Кривобокову (Россия).



В женском зачете Ирина Киндзерская (+78 кг) начала с победы над Лаурой Фусе (Франция), а далее прошла Сандру Яблонските (Литва) и Анну-Мари Веленсек (Словения), выйдя в финал. В поединке за "золото" Киндзерская одолела Елизавету Каланину (Украина), победно завершив турнир.

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