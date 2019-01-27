Определился победитель Australian Open
27 января 2019 15:35 67
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open, сообщает "Советский спорт".
В финале турнира первая ракетка мира одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 6:3, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Джокович стал семикратным чемпионом Открытого чемпионата Австралии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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