Определился победитель Australian Open

27 января 2019 15:35

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open, сообщает "Советский спорт".

В финале турнира первая ракетка мира одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 6:3, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джокович стал семикратным чемпионом Открытого чемпионата Австралии.

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