Определился победитель Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open, сообщает "Советский спорт".

В финале турнира первая ракетка мира одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 6:3, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джокович стал семикратным чемпионом Открытого чемпионата Австралии.