Тренер: Федор Емельяненко прекратит карьеру

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко Питер Тайссе заявил, что финальный поединок Гран-при Bellator против Райана Бейдера был последним для 42-летнего спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для меня в составе его команды - точно последний. Об этом я ему сообщил еще в Голландии. Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он прекратит карьеру. Потому что у него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов", - цитирует специалиста ТАСС.

Финальный поединок Гран-при Bellator между Емельяненко и Бейдером, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде.