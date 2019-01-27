Тренер: Федор Емельяненко прекратит карьеру

27 января 2019 15:48

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко Питер Тайссе заявил, что финальный поединок Гран-при Bellator против Райана Бейдера был последним для 42-летнего спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для меня в составе его команды - точно последний. Об этом я ему сообщил еще в Голландии. Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он прекратит карьеру. Потому что у него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов", - цитирует специалиста ТАСС.

Финальный поединок Гран-при Bellator между Емельяненко и Бейдером, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде.

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