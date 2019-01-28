«Барселона» выиграла 8-й матч подряд в Ла Лиге - ВИДЕО

"Барселона" в гостях обыграла "Жирону" (2:0) в матче 21-го тура Ла Лиги, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Сине-гранатовые выиграли восьмую встречу в Ла Лиге подряд и продолжают лидировать, опережая "Атлетико" на 5 очков.

В последний раз каталонцы теряли очки в чемпионате Испании в ноябре, как раз в матче с мадридцами (1:1).

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча "Жирона" - "Барселона".

Жирона - Барселона 0:2 (0:1, 0:1)

Дата проведения

27 января, 18.15, "Монтиливи"

превью матча онлайн статистика

Голы:

0:1 - 9 Нелсон Семеду, 0:2 - 68 Месси.

Жирона - Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Гранель (Пайк Сын Хо, 86), Понс, Фернандес, Алеиш Гарсия (Дуглас Луис, 70), Порту (Лосано, 80), Стуани.

Барселона - тер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Лангле (Вермален, 77), Альба, Видаль (Артур, 58), Бускетс (Серджи Роберто, 82), Ракитич, Месси, Суарес, Коутиньо.

Предупреждения:

Эспиноса (29), Лангле (31), Видаль (37), Бускетс (43), Буну (52), Хуанпе (69), Стуани (89).

Удаление:

Эспиноса (51).

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