«Барселона» выиграла 8-й матч подряд в Ла Лиге - ВИДЕО
"Барселона" в гостях обыграла "Жирону" (2:0) в матче 21-го тура Ла Лиги, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Сине-гранатовые выиграли восьмую встречу в Ла Лиге подряд и продолжают лидировать, опережая "Атлетико" на 5 очков.
В последний раз каталонцы теряли очки в чемпионате Испании в ноябре, как раз в матче с мадридцами (1:1).
На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча "Жирона" - "Барселона".
Жирона - Барселона 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
27 января, 18.15, "Монтиливи"
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 - 9 Нелсон Семеду, 0:2 - 68 Месси.
Жирона - Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Гранель (Пайк Сын Хо, 86), Понс, Фернандес, Алеиш Гарсия (Дуглас Луис, 70), Порту (Лосано, 80), Стуани.
Барселона - тер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Лангле (Вермален, 77), Альба, Видаль (Артур, 58), Бускетс (Серджи Роберто, 82), Ракитич, Месси, Суарес, Коутиньо.
Предупреждения:
Эспиноса (29), Лангле (31), Видаль (37), Бускетс (43), Буну (52), Хуанпе (69), Стуани (89).
Удаление:
Эспиноса (51).
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