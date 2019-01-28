Футболист напал на судью прямо во время матча - ВИДЕО

Защитник "Сибири" Алексей Аравин напал на судью в контрольном матче против "Биолог-Новокубанска". Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте Sport24.

В начале второго тайма "Биолог-Новокубанск" повел в счете. Аравин посчитал, что игрок соперника был в офсайде и начал высказывать претензии арбитру. Он схватил его за шею и сильно оттолкнул. Судья показал Аравину красную карточку, после чего защитник еще раз попытался напасть на рефери, но его удержали партнеры по команде, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Матч завершился поражением "Сибири" со счетом 0:2.

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