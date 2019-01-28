Марсело намерен покинуть мадридский "Реал"
28 января 2019 15:30 165
Защитник мадридского "Реала" бразилец Марсело попросил руководство клуба выставить его на трансфер, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации испанского издания Marca, футболист хочет перейти в туринский "Ювентус", за который выступает бывший игрок "сливочных" Криштиану Роналду. Контракт защитника с "королевским клубом" рассчитан до лета 2022 года.
Отмечается, что между Марсело и нападающим сборной Португалии сохранились хорошие дружеские отношения, и они часто общаются друг с другом. В ходе этих разговоров форвард убеждает бразильца присоединиться к нему в чемпионате Италии.
В нынешнем сезоне испанской Примеры защитник провел 12 матче, забив два мяча.
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