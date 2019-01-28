Марсело намерен покинуть мадридский "Реал"

Защитник мадридского "Реала" бразилец Марсело попросил руководство клуба выставить его на трансфер, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации испанского издания Marca, футболист хочет перейти в туринский "Ювентус", за который выступает бывший игрок "сливочных" Криштиану Роналду. Контракт защитника с "королевским клубом" рассчитан до лета 2022 года.

Отмечается, что между Марсело и нападающим сборной Португалии сохранились хорошие дружеские отношения, и они часто общаются друг с другом. В ходе этих разговоров форвард убеждает бразильца присоединиться к нему в чемпионате Италии.

В нынешнем сезоне испанской Примеры защитник провел 12 матче, забив два мяча.

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