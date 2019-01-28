В Формуле-1 опровергли слухи о продаже другим владельцам

В Формуле-1 опровергли появившиеся слухи о том, что владелец серии американская компания "Liberty Media" готова продать акции "Королевских гонок".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в издании "Johnwallstreet" сообщили, что "Liberty Global" готова избавиться от части своих акций в Формуле-1 всего через три года после приобретения основного пакета акций.

"Менее чем через три года после того, как "Liberty Global" приобрела Формулу-1, компания ищет варианты, по которым они могут уменьшить долю в гонках", - говорится в статье.

"GrandPrix247" попросил пресс-службу Формулы-1 прокомментировать слухи. В ответ в пресс-службе указали на серьезную ошибку в статье.

"Формула-1 контролируется "Liberty Media", а не "Liberty Global", - заявили в Формуле-1, добавив, что по этой причине предположения о продаже не могут "рассматриваться всерьез".