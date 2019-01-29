Вратарь на последних минутах матча забил гол рукой, а затем избил судью - ВИДЕО
29 января 2019 09:28 187
Видеозапись инцидента, произошедшего на последних минутах игры, опубликовано на YouTube-канале AMIGOS DEL ARBITRAJE.
На кадрах видно, как вратарь испанского "Манллеу" Иван Гонсалес рукой переправляет мяч в ворота соперников, после чего начинает праздновать гол. Однако арбитр встречи заметил нарушение правил и отменил взятие ворот, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Разозленный решением отменить гол "Манллеу" вратарь подбежал к судье и ударил его ногой. Он был удален с поля. Матч завершился минимальной победой "Сант Кугаты".
Теперь голкиперу грозит длительная дисквалификация.
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