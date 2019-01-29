Владимир Крамник завершил карьеру

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры. Заявление 43-летнего шахматиста приводится на официальном сайте супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, который завершился в воскресенье. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На соревнованиях, которые проходили с 12 по 27 января, российский гроссмейстер разделил последнее, 14-е место с голландцем Йорденом ван Форестом.

"Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично", - сказал Крамник.

"Жизнь профессионального шахматиста была великим путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали. Иногда это было трудно, иногда гораздо лучше, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный опыт для меня. Я всегда изо всех сил старался показать все, на что я способен, и всегда был полностью погружен в свою работу", - добавил он.

"Я все еще хотел бы иногда принимать участие в турнирах по быстрым шахматам или блицу или проводить турниры, подобные тому, что прошел в здании парламента Нидерландов, а также участвовать во всевозможных мероприятиях, связанных с шахматами и их популяризацией", - также сказал Крамник.

Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены - Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.

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