Стала известна дата реванша между Уайлдером и Фьюри

Стала известна предполагаемая дата реванша между ирландцем Тайсоном Фьюри и представителем США Деонтеем Уайлдером. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает " BoxingScene.com".

Поединок состоится либо 27 апреля, либо 18 мая. В качестве площадки для проведения боя за чемпионский титул в супертяжелой весовой категории рассматриваются Barclays Center, находящийся в Бруклине и MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Первый поединок двух боксеров состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и закончился вничью. О реванше может быть объявлено в ближайшие дни.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook