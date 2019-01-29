Тактаров увидел заговор в поражении Емельяненко

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров рассказал, что считает заговором нокаут Емельяненко в бою с американцем Райаном Бэйдером в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Боец посчитал, что Федора мог отравить Эдгард Запашный.

"У Эдгарда все тигры в цирке вялые. Там никак это не может быть связано? Потому что Федор был не готов абсолютно морально. За три дня до боя на него было больно смотреть. Он плохо себя чувствует или был отравлен, - это очевидно", - сказал бывший спортсмен.

Тактаров также рассказал, что сталкивался в своей жизни с массовым отравлением команды.

"Так у меня первое поражение случилось. Выходишь, а глаза пустые, ничего тебе не интересно. Вот у Федора были такие же глаза. То есть он был не там", - добавил он.

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