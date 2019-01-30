Известный боец разорвал контракт с UFC
30 января 2019 09:04 124
Ирландский боец русского происхождения Артем Лобов расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) по обоюдному согласию сторон. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Артем попросил UFC о прекращении контракта. UFC удовлетворил просьбу. В настоящий момент мы рассматриваем предложения о продолжении карьеры", - приводит слова слова компании Gagarin Sports Management, представляющей интересы спортсмена ТАСС.
Лобов должен был провести бой против россиянина Зубайры Тухугова в октябре 2018 года. Однако поединок был отменен из-за массовой потасовки после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором на турнире UFC 229.
Отмечается, что Артем будет добавиться поединка с Тухуговым в любой организации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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