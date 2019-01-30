Тренер Макгрегора «заткнул» Нурмагомедова и вызвал ненависть фанатов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис отреагировал на слова россиянина Хабиба Нурмагомедова по поводу дисквалификации последнего на девять месяцев. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

25-летний Дэнис посоветовал российскому бойцу заткнуться. Так он прокомментировал слова Нурмагомедова о том, что решение Атлетической комиссии штата Невада является политическим.

Ряд пользователей резко отреагировали на высказывание американца.

"Ты хоть можешь представить, как сильно Хабиб может тебя избить?" - написалBilly.

"Извини, но Хабиб из тебя всю жизнь выбьет", - прокомментировал Hishaam.

"Продолжай свой пустой треп!" - написал Fahad Mitrik.

Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор получили дисквалификации - на девять и на шесть месяцев соответственно - за участие в инциденте после их боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ирландец оценилрешение как справедливое.

7 октября на UFC 229 30-летний Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за чемпионский пояс в легкой весовой категории. Однако, организаторы не стали награждать Нурмагомедова сразу по итогам поединка из-за вспыхнувшей массовой драки. Россиянин атаковал Дэниса, выступавшего тренером Макгрегора по джиу-джитсу. Сам ирландец оказался вовлечен в потасовку с секундантами Нурмагомедова.

Дэнис известен по выступлениям на турнирах по грэпплингу: он трижды становился победителем соревнований под эгидой Международной федерации бразильского джиу-джитсу (IBJJF). С 2018 года американец выступает в MMA. Боец подписал контракт с Bellator и одержал победу в дебютном поединке над соотечественником Кайлом Уокером.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook