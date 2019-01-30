Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что спортсмен больше не будет проводить бои в штате Невада, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать чемпиона UFC на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс. Тухугов и брат Нурмагомедова получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

"Он больше не будет выступать в Неваде из-за того, что его братья получили такое суровое наказание. Я считаю несправедливым, что Хабиб оштрафован на $500 тыс., а Конор - на $50 тыс", - приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

По словам менеджера, Нурмагомедов не будет выступать до момента окончания дисквалификации, а свой первый поединок после перерыва он планирует провести на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

"Он любит "Мэдисон-сквер-гарден". Многие его фанаты живут здесь, и Нью-Йорк всегда был благосклонен к нему. Он скучает по поединкам в Нью-Йорке", - отметил Абдель-Азиз.

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