Бедствующий «Анжи» лишат родного газона

На стадионе махачкалинского "Анжи" начались работы по снятию газона. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на championat.com.

По информации издания, причина - неуплата долгов со стороны клуба. На стадионе предполагается строительство концертной площадки. Таким образом, футболисты лишатся возможности выступать в Махачкале. Среди возможных вариантов для проведения домашних матчей называются стадионы в Грозном и Краснодаре.

7 декабря 2018-го стало известно, что Российская премьер-лига (РПЛ) пошла навстречу махачкалинцам. "Анжи" получил восемь миллионов рублей в качестве аванса - часть поступивших средств являлись выплатой за телевизионные права.

О финансовых проблемах клуба стало известно летом 2018-го. Президент клуба Осман Кадиев допустил, что "Анжи" грозит банкротство.

После 17 матчей РПЛ "Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Чемпионат России для "Анжи" возобновится 3 марта матчем против "Оренбурга" в гостях.

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