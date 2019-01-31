Украинский боец UFC осудил критиков Емельяненко

Украинский боец UFC Никита Крылов в Instagram-аккаунте выступил в поддержку Федора Емельяненко после поражения от американца Райана Бэйдера в финале Гран-при тяжеловесов Bellator.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Крылов заявил, что бразильского бойца Жозе Алдо, проигравшего ирландцу Конору Макгрегору за 13 секунд, в России поддерживали больше, чем Емельяненко. "За 35 секунд до поражения Федор был бойцом, который мог в 42 года стать чемпионом второй организации в мире [Bellator] и выиграть три боя за 9 месяцев. А теперь он получает советы, когда ему уходить", - написал боец.

В ночь на 27 января Бэйдер нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде первого раунда. После поединка российский боец поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал, что чувствует себя хорошо.

На счету российского бойца 45 поединков в смешанных единоборствах, из них 38 побед и шесть поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

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