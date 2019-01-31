Хабиб Нурмагомедов станет телеведущим в Казахстане

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу в Казахстане, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания BNews.kz, съемки проекта начнутся уже в мае этого года. В качестве гостей на этом шоу будут присутствовать команды спортсменов и олимпийских чемпионов из разных стран. Им предстоит пройти спортивные испытания и конкурсы на знание традиций казахского фольклора. Шоу будет транслироваться в 118 странах.

Согласно решению Атлетической комиссии штата Невада, Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Россиянин тогда одержал победу с помощью удушающего приема, чем заставил противника сдаться.

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