Хабиб Нурмагомедов станет телеведущим в Казахстане
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу в Казахстане, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания BNews.kz, съемки проекта начнутся уже в мае этого года. В качестве гостей на этом шоу будут присутствовать команды спортсменов и олимпийских чемпионов из разных стран. Им предстоит пройти спортивные испытания и конкурсы на знание традиций казахского фольклора. Шоу будет транслироваться в 118 странах.
Согласно решению Атлетической комиссии штата Невада, Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Россиянин тогда одержал победу с помощью удушающего приема, чем заставил противника сдаться.
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